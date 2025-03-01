Макрон заявил о возможном выделении Киеву миллиардов евро на саммите 6 марта
Евросоюз (ЕС), вероятно, одобрит предоставление Украине финансирования на сотни миллиардов евро на саммите, который пройдет в Брюсселе 6 марта. Об этом 1 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune.
«Цель этой встречи — усилить поддержку Украины. <…> Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — заявил Макрон.
Кроме того, по словам президента, предстоящий саммит должен дать возможность странам ЕС начать «масштабное и общее финансирование».
Накануне британский журнал The Economist сообщил о том, что ЕС будет вынужден вдвое нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку для Украины, чтобы заменить помощь США, если Вашингтон прекратит ее оказывать.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 февраля анонсировал проведение Евросоюзом 6 марта экстренного саммита в Брюсселе по конфликту на Украине и европейской обороне.