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Макрон заявил о возможном выделении Киеву миллиардов евро на саммите 6 марта

Макрон: ЕС 6 марта может предоставить Киеву финансирование на миллиарды евро
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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Евросоюз (ЕС), вероятно, одобрит предоставление Украине финансирования на сотни миллиардов евро на саммите, который пройдет в Брюсселе 6 марта. Об этом 1 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune.

«Цель этой встречи — усилить поддержку Украины. <…> Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — заявил Макрон.

Кроме того, по словам президента, предстоящий саммит должен дать возможность странам ЕС начать «масштабное и общее финансирование».

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Накануне британский журнал The Economist сообщил о том, что ЕС будет вынужден вдвое нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку для Украины, чтобы заменить помощь США, если Вашингтон прекратит ее оказывать.

Глава Евросовета Антониу Кошта 23 февраля анонсировал проведение Евросоюзом 6 марта экстренного саммита в Брюсселе по конфликту на Украине и европейской обороне.

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