Возбуждены уголовные дела по факту нападения на избирательный участок в Абхазии

Уголовные дела возбуждены по факту нападения на избирательный участок во время второго тура президентских выборов в Абхазии, в том числе по статье о терроризме. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье о терроризме», — говорится в сообщении в Telegram-канале органа.

Уточняется, что по сотрудникам правоохранительных органов на избирательном участке был открыт огонь из автоматического оружия. Следователи установили личность одного из участников нападения.

«Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен — это Нурик Смыр», — отметила Петренко.

По ее словам, в ходе ответной стрельбы он получил ранение и сейчас находится в больнице. Остальные причастные к инциденту устанавливаются.

Кроме того, в Следственном комитете отметили, что зарегистрировано также несколько фактов воспрепятствования голосованию, в частности порча урн с бюллетенями.

В этот же день во время второго тура на избирательном участке в абхазском Цандрыпше произошла попытка вторжения с целью воспрепятствования работе избирательной комиссии. Нападавшие повредили урну для голосования и скрылись с места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. В нем участвуют два кандидата — Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. Избирательные участки для голосования завершили свою работу в 20:00 мск. Предварительные итоги ЦИК Абхазии объявит 2 марта.