Сюжет:

В МО Израиля пригрозили ударом по Сирии в случае атаки Дамаска на местных друзов

Фото: REUTERS/Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац заявили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет готовиться к обороне друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска. Об этом 1 марта сообщило издание News Walla со ссылкой на заявление пресс-службы правительства.

Там отметили, что сирийские меньшинства подвергаются атаке со стороны новых властей в Дамаске. Министр обороны и премьер-министр поручили израильской армии передать предупредительное сообщение сирийским властям о том, что нападение на друзов будет иметь последствия.

«Мы обязуемся перед нашими братьями-друзами в Израиле сделать всё возможное, чтобы не допустить причинения вреда их братьям-друзам в Сирии, и мы предпримем все необходимые шаги для обеспечения их безопасности», — передает издание текст заявления израильских властей.

    Пост влияния: Израиль может отложить вывод ЦАХАЛ из Ливана
    Армия намерена остаться на пяти позициях на юге республики

    ЦАХАЛ 26 февраля сообщила о нанесении ударов по военным объектам, в том числе по командным центрам на юге Сирии. Уточнялось, что присутствие военных сил в южной части Сирии представляет угрозу для израильских граждан. В связи с этим Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу.

