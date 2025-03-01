Ле Пен заявила о вычеркивании Франции из процесса переговоров по Украине
Франция оказалась вычеркнута из процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом 1 марта сообщила журналистам лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«Мы в некотором роде оказались вычеркнуты из этих переговоров», — сказала она в эфире телеканала BFMTV.
По словам Ле Пен, Париж мог бы сыграть положительную роль в том процессе, который сейчас идет по урегулированию украинского конфликта. Однако сейчас «народы Европы оказались разделены», добавила «Газета.ru».
Ранеее, 24 февраля, американский президент Дональд Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил 27 февраля, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, действия войск РФ способствовали созданию условий для начала диалога.