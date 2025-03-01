Реклама
Прямой эфир
Общество
В Петербурге возбудили дело по факту обнаружения человеческих останков в чемоданах
Мир
Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время встречи в Белом доме
Мир
В Абхазии произошла попытка вторжения на избирательный участок
Мир
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры и судна в Одессе
Мир
Ле Пен заявила о вычеркивании Франции из процесса переговоров по Украине
Мир
В Совфеде предрекли провал планов ЕС по поддержке Украины без помощи США
Армия
ВС РФ «Искандером» ударили по военному полигону ВСУ в Днепропетровской области
Мир
Джорджеску заявил о намерении продолжить борьбу за пост президента Румынии
Спорт
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0
Общество
Экс-посол Британии назвал ошибкой разрыв отношений Запада с РФ
Происшествия
В ДТП с участием фургона в Москве погиб один человек
Мир
В Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов
Мир
В Белом доме раскрыли меню сорванного обеда Трампа и Зеленского
Общество
Празднование Масленицы прошло в комплексе «Солнце Москвы»
Армия
В Минобороны России рассказали о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Спорт
В Ярославской области прошел чемпионат РФ по охотничьему биатлону

Ле Пен заявила о вычеркивании Франции из процесса переговоров по Украине

Ле Пен: Франция оказалась вычеркнута из процесса урегулирования на Украине
0
Фото: REUTERS/Ana Beltran
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Франция оказалась вычеркнута из процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом 1 марта сообщила журналистам лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Мы в некотором роде оказались вычеркнуты из этих переговоров», — сказала она в эфире телеканала BFMTV.

По словам Ле Пен, Париж мог бы сыграть положительную роль в том процессе, который сейчас идет по урегулированию украинского конфликта. Однако сейчас «народы Европы оказались разделены», добавила «Газета.ru».

Полный провал: что ожидает Украину после перепалки между Трампом и Зеленским
США задумались над прекращением оказания всей военной помощи Украине

Ранеее, 24 февраля, американский президент Дональд Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил 27 февраля, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, действия войск РФ способствовали созданию условий для начала диалога.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025