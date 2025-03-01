Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время встречи в Белом доме
Предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск указал на разные цели президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского по конфликту на Украине. Соответствующий пост он опубликовал 1 марта на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
«Трамп настаивал на прекращении огня <...>. Зеленский хотел получить деньги, чтобы продолжить <конфликт>», — написал он, комментируя видео со встречи двух лидеров.
В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США отметил, что глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и не готов к мирному урегулированию конфликта.