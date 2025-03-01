В Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Абхазии завершили свою работу в 20:00 мск 1 марта. Центризбирком (ЦИК) республики приступил к подсчету голосов.

Как сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан, явка избирателей к закрытию участков в 20:00 мск составила около 70%, проголосовали почти 100 тыс. человек.

Предварительные итоги голосования ЦИК Абхазии объявит 2 марта.

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. В выборах участвуют два кандидата — Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. 152 избирательных участка работали на всей территории Абхазии. Как и во время первого тура, жители республики активны.

Два избирательных участка были также открыты в Черкесске и Москве. Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжают в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать. Наблюдатели, которые работают на втором туре выборов 1 марта, рассказали, что процесс организован прозрачно.