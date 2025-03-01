Экс-посол Британии назвал ошибкой разрыв отношений Запада с РФ

Западные страны ошиблись тем, что отрезали контакты с Россией в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО). Об этом 1 марта сообщил бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

«Запад допустил ошибку, отрезав все контакты. Было очень сложно добиться прогресса, пока [президент США Дональд] Трамп не пришел и не изменил это», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, после достижения мира на Украине, очень многое нужно будет заново воссоздать, а также преодолевать глубокое недоверие между странами.

«Но я не вижу, почему отношения не смогут значительно улучшиться, причем очень быстро, если люди решат так поступить», — резюмировал Брентон.

Ранее, 24 января, вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Кшиштоф Босак заявил, что отношения между Россией и Западом могут быть перезагружены в будущем. По мнению политика, хорошие отношения между странами выгодны по экономическим соображениям, сотрудничество необходимо и в сфере бизнеса.