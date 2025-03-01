В России обсуждают самозапрет на кредиты для ограничения займов
В России обсуждается введение механизма самозапрета на кредиты, позволяющего гражданам добровольно ограничивать возможность оформления займов. Инициатива направлена на защиту населения от чрезмерной долговой нагрузки и импульсивных решений, связанных с кредитованием, сообщает телеканал «Известия».
Эксперты предупреждают, что внедрение системы может столкнуться с техническими сложностями, включая интеграцию данных между банками и государственными платформами. Ключевой риск заключается в возможных ошибках при обработке запросов, что может привести к необоснованным ограничениям для заемщиков. Специалисты также отмечают, что мошенники могут воспользоваться системой, блокируя доступ к кредитам третьих лиц через поддельные заявки. Для снятия самозапрета Минцифры предлагает использовать портал «Госуслуги», что требует дополнительной верификации личности во избежание мошенничества. Пользователи смогут выбирать срок действия запрета.
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