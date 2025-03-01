Реклама
Прямой эфир
Общество
В Петербурге возбудили дело по факту обнаружения человеческих останков в чемоданах
Мир
Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время встречи в Белом доме
Армия
ВС РФ «Искандером» ударили по военному полигону ВСУ в Днепропетровской области
Мир
В Абхазии произошла попытка вторжения на избирательный участок
Мир
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры и судна в Одессе
Мир
Ле Пен заявила о вычеркивании Франции из процесса переговоров по Украине
Мир
В Совфеде предрекли провал планов ЕС по поддержке Украины без помощи США
Мир
Джорджеску заявил о намерении продолжить борьбу за пост президента Румынии
Спорт
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0
Общество
Экс-посол Британии назвал ошибкой разрыв отношений Запада с РФ
Происшествия
В ДТП с участием фургона в Москве погиб один человек
Мир
В Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов
Мир
В Белом доме раскрыли меню сорванного обеда Трампа и Зеленского
Общество
Празднование Масленицы прошло в комплексе «Солнце Москвы»
Армия
В Минобороны России рассказали о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Спорт
В Ярославской области прошел чемпионат РФ по охотничьему биатлону

В России обсуждают самозапрет на кредиты для ограничения займов

0
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России обсуждается введение механизма самозапрета на кредиты, позволяющего гражданам добровольно ограничивать возможность оформления займов. Инициатива направлена на защиту населения от чрезмерной долговой нагрузки и импульсивных решений, связанных с кредитованием, сообщает телеканал «Известия».

Эксперты предупреждают, что внедрение системы может столкнуться с техническими сложностями, включая интеграцию данных между банками и государственными платформами. Ключевой риск заключается в возможных ошибках при обработке запросов, что может привести к необоснованным ограничениям для заемщиков. Специалисты также отмечают, что мошенники могут воспользоваться системой, блокируя доступ к кредитам третьих лиц через поддельные заявки. Для снятия самозапрета Минцифры предлагает использовать портал «Госуслуги», что требует дополнительной верификации личности во избежание мошенничества. Пользователи смогут выбирать срок действия запрета.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025