«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0
Петербургский футбольный клуб «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. ЦСКА с 32 очками расположился на шестой строчке.
Следующий матч «Зенит» проведет 8 марта на выезде против воронежского «Факела», ЦСКА в тот же день сыграет на своем поле с подмосковными «Химками».
Ранее, 20 февраля, московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с москвичами из «Торпедо». Встреча закончилась со счетом 2:1.