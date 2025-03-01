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Венгрия назвала атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на свой суверенитет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Тимкив
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Венгрия рассматривает атаку Киева на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» как посягательство на суверенитет страны. Об этом 1 марта сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) после разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Газопровод «Турецкий поток» является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, и его возможная неработоспособность поставила бы под серьезную угрозу нашу энергетическую безопасность», — написал он.

По его словам, энергетическая безопасность является вопросом суверенитета страны, следовательно, такие атаки рассматриваются как посягательство на суверенитет Венгрии.

«Европейская комиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет атаковать инфраструктуру газопровода, ведущего в Европейский союз, поэтому мы призываем Еврокомиссию немедленно прояснить, выполняет ли она свои гарантии», — заключил министр.

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Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 28 февраля совершили попытку атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на станцию в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Отмечалось, что все дроны были сбиты. Станция осуществляет подачу газа в штатном режиме.

Позднее Лавров в ходе телефонного разговора с Сийярто обсудил попытку Киева совершить теракт в отношении инфраструктуры «Турецкого потока». Он предоставил венгерской стороне необходимые разъяснения.

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