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В Подмосковье задержали выбросившего в мусорный бак младенца подростка

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Фото: t.me/gsuskmosobl
dzen
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В Орехово-Зуево задержали 15-летнего юношу, который выбросил своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области.

«Следователем <...> задержан 15-летний подросток. Он подозревается в покушении на убийство своего ребенка (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Предварительно установлено, что 26 февраля несовершеннолетняя самостоятельно родила сына, после чего вместе с задержанным, который является отцом ребенка, поместила малыша в пакет и оставила в мусорном контейнере. Поскольку роженица не достигла возраста наступления уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»), она будет поставлена на профилактический учет.

Отцу ребенка, в свою очередь, будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

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27 февраля сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после того, как в мусорном контейнере был обнаружен живой младенец.

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