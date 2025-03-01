В Белом доме раскрыли меню сорванного обеда Трампа и Зеленского

В Белом доме раскрыли меню обеда, который сорвался после перепалки лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 1 марта сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в социальной сети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что в меню была курица, запеченная с розмарином, и весенний зеленый салат с помидорами. На десерт должны были подать крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье.

По словам Скавино, Трамп не отказался от обеда и пригласил за стол несколько членов команды из-за наличия свободных мест.

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. Позже стало известно, что Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.