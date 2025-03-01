В Ярославской области прошел чемпионат РФ по охотничьему биатлону

В Ярославской области 1 марта прошел чемпионат России по охотничьему биатлону, в котором приняли участие 33 команды из 27 регионов страны.

«Чемпионат состоялся уже шестой раз и с этого года получил статус всероссийского», — приводятся слова губернатора региона Михаила Евраева на официальном сайте.

Уточняется, что протяженность лыжни составила 3 км. В каждом забеге участвовали десять спортсменов. В соревновании они использовали гладкоствольное охотничье оружие. В зачет принимались результаты трех выстрелов, поразивших мишень.

По словам корреспондента «Известий» Дмитрия Юзупчука, расстояние до мишеней 50 м и перед спортсменами стоит задача попасть точно в яблочко. Если же произойдет промах, то спортсмену добавят еще 1,5 минуты на попытку.

В рамках соревнований были организованы ярмарка изделий местных мастеров и региональной продукции, выставка военной техники, а также курс охотника для молодого поколения.

По итогам чемпионата первое место в личном зачете завоевал Иван Милютин из Самарской области. В командном зачете лучшей признана сборная Костромской области.

Ранее, 23 января, биатлонист Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионате России, которая проходила в Демино Ярославской области. Он смог преодолеть дистанцию за 52 минуты 22,2 секунды, при этом допустив один промах на четырех рубежах.