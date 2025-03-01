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Newsweek указал на зависимость Европы от США в военном плане

Newsweek: Европа крайне уязвима в военном плане и зависит от США
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Фото: AP/Christian Chavez
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Страны Европы крайне слабы в военном плане и зависят от США. Об этом 1 марта сообщил журнал Newsweek.

«Десятилетия сдерживания расходов на оборону после окончания холодной войны позволили европейским странам сохранить высоко ценимые системы социального обеспечения, но также оставили их с зияющими пробелами в оборонном потенциале и глубокой зависимостью от США», — говорится в материале издания.

Там отметили, что европейские чиновники при этом не отрицают данный факт и даже признают, что «континент был прискорбно слаб».

По данным издания, попытки лидеров стран Европы добиться такого политического влияния, чтобы существенно увеличить военные расходы, не имеют успеха.

«Трудно привести убедительные доводы в пользу увеличения бюджета на военные нужды, когда это может означать сокращение расходов в таких секторах, как здравоохранение или дальнейшее повышение налогов в странах», — уточнили авторы материала.

Европа была бы «очень уязвима» без поддержки США, заявил изданию старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных вооруженных сил Эд Арнольд.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала 19 февраля заявил, что Европе стоит «выложить на стол» деньги и инвестировать в оборону больше средств, если страны хотят, чтобы их воспринимали всерьез.

В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что власти Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность перераспределить на оборонные нужды €93 млрд неиспользованных средств, изначально выделенных на восстановление после пандемии коронавируса.

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