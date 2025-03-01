Прощание с шахматистом Спасским пройдет в Преображенской церкви 4 марта

Прощание с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским пройдет в Преображенской церкви в Москве 4 марта. Об этом 1 марта сообщила Федерация шахмат РФ в Telegram-канале.

«Церемония прощания с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Васильевичем Спасским <…> пройдет во вторник 4 марта в Преображенской церкви, которая входит в комплекс храма Христа Спасителя», — указано в заявлении.

Уточняется, что начало церемонии прощания состоится в 12:00 мск.

Борис Спасский умер в Москве в возрасте 88 лет 27 февраля. В 1969 году Спасский обыграл советского шахматиста Тиграна Петросяна и стал десятым чемпионом мира, однако в 1972-м он утратил шахматную корону, уступив в Рейкьявике американцу Роберту Фишеру.