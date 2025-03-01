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Минобороны указало на неспособность ВСУ восстанавливать потери мобилизацией

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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
dzen
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Попытки киевских властей восполнить потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизацией не имеют успеха. Об этом 1 марта сообщило Министерство обороны России.

«Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, количество раненых и убитых украинских военнослужащих стабильно превышает количество мобилизованных.

Так, например, в феврале 2025 года на Украине было мобилизовано менее 28 тыс. человек при общих потерях за месяц 38,9 тыс. военнослужащих, отметили в ведомстве.

Уточняется, что эти данные подтверждают тенденцию предыдущих месяцев: в январе территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) мобилизовал около 28 тыс. украинцев при потерях 51,9 тыс. военных, в декабре прошлого года — около 33 тыс. против потери 48,4 тыс., в ноябре — около 34 тыс. при потерях 60,8 тыс. военнослужащих.

«Несмотря на запуск киевским режимом <...> «нового контракта 18–24» для привлечения на добровольной основе в ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч «добровольцев» при целевом показателе 4 тыс. добровольцев в месяц», — подчеркнули в Минобороны России.

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет в ВСУ за счет специальных контрактов. Он отметил, что для молодых украинцев будут предусмотрены 1 млн гривен (чуть выше $24 тыс.), бесплатное поступление в вуз без сдачи экзаменов, а также специальные условия по ипотеке.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, его действие неоднократно продлевалось. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну. В апреле 2024 года глава киевского режима одобрил закон об ужесточении мобилизации.

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