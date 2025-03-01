Орбан призвал ЕС начать переговоры с РФ о прекращении огня на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Европейского союза (ЕС) начать «прямые переговоры с Россией о прекращении огня» в конфликте на Украине и не пытаться искать компромисс среди членов объединения. Об этом 1 марта сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо Орбана председателю Совета ЕС Антониу Коште.

«Стало очевидно, что в нашем подходе к Украине существуют стратегические различия, которые невозможно преодолеть с помощью составления проектов или коммуникации», — говорится в документе.

Уточняется, что данное письмо появилось в открытом доступе после того, как Брюссель распространил проект резолюции для предстоящего саммита лидеров ЕС в Великобритании, который пройдет 2 марта и предусматривает дополнительную военную поддержку Киева и быстрое увеличение расходов европейских стран на оборону.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля встретились в Белом доме, между ними произошла словесная перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Вашингтону и указал на неготовность президента Украины к мирному урегулированию конфликта. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока. По данным СМИ, Зеленский вылетел в Великобританию, где примет участие в саммите по урегулированию конфликта.

Телеканал CBS News в этот же день отметил, что Трамп после случившегося не намерен разговаривать с Зеленским. По информации собеседников издания, в связи с ситуацией на переговорах администрация Трампа испытывает сомнения по поводу реальности заключения соглашения о прекращении огня на Украине.