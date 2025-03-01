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В МИД ФРГ призвали бундестаг немедленно выделить Украине дополнительные €3 млрд

Глава МИД ФРГ Бербок призвала немедленно выделить Украине дополнительные €3 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Германия должна немедленно одобрить выделение Украине дополнительных €3 млрд. Об этом 1 марта сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Мы должны снова увеличить поддержку Украины со стороны Германии. И немедленно. Поэтому я обращаюсь ко всем демократическим партиям, представленным в бундестаге, с просьбой разблокировать заблокированные €3 млрд в качестве помощи Украине», — сказала она в ходе брифинга.

Бербок добавила, что европейцы должны отстаивать свои собственные интересы, ценности и представления о безопасности для людей в Европе.

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В этот же день председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа должна усилить свою независимость от США. Она также добавила, что инвестиционный банк Европы может выпустить облигации, чтобы она смогла инвестировать в добычу редкоземельных металлов и таким образом помочь Украине.

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