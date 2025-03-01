В МИД ФРГ призвали бундестаг немедленно выделить Украине дополнительные €3 млрд

Германия должна немедленно одобрить выделение Украине дополнительных €3 млрд. Об этом 1 марта сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Мы должны снова увеличить поддержку Украины со стороны Германии. И немедленно. Поэтому я обращаюсь ко всем демократическим партиям, представленным в бундестаге, с просьбой разблокировать заблокированные €3 млрд в качестве помощи Украине», — сказала она в ходе брифинга.

Бербок добавила, что европейцы должны отстаивать свои собственные интересы, ценности и представления о безопасности для людей в Европе.

В этот же день председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа должна усилить свою независимость от США. Она также добавила, что инвестиционный банк Европы может выпустить облигации, чтобы она смогла инвестировать в добычу редкоземельных металлов и таким образом помочь Украине.