«Аль-Наср» попросил о переносе матча из Ирана из-за опасений за жизнь Роналду
Футбольный клуб (ФК) «Аль-Наср» просил перенести матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов из Ирана из-за опасений за жизнь нападающего команды Криштиану Роналду. Об этом 28 февраля сообщает газета Daily Mail.
Уточняется, что ФК направил письмо футбольному клубу «Эстеглялю», в котором попросил о переносе игры на нейтральное поле, но просьбу отклонила Азиатская конфедерация футбола. В итоге матч, как и должен был, состоится 3 марта на стадионе в Тегеране, который вмещает более 78 тыс. зрителей.
Издание пишет, что причиной всего стал матч в 2023 году против иранского «Персеполиса» — игра тогда закончилась со счетом 2:0. Отмечалось, что болельщики тогда ворвались в отель, где остановилась команда Роналду. В дело пришлось вмешаться полиции. В результате тот матч прошел при пустых трибунах.
Ранее, 13 февраля, стало известно, что Криштиану Роналду второй год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Отмечалось, что чемпион Европы в составе сборной Португалии за 2024 год заработал $260 млн.