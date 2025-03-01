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У переехавшей из Испании в РФ пары родился 14-й ребенок

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Фото: Getty Images/Kwangmoozaa
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В Санкт-Петербурге у пары из Испании, которая переехала 10 лет назад в Россию, родился 14-й ребенок. Об этом 1 марта сообщил родильный дом № 9 в Telegram-канале.

«Пара из Испании родила в нашем родильном доме четырнадцатого ребенка! Арасель и Хавьер вот уже 10 лет назад переехали из Испании в Россию», — указано в заявлении.

Уточняется, что это уже восьмой ребенок, который появляется на свет именно в этом родильном доме.

В учреждении рассказали, что Хавьер и Арасель тоже из многодетных семей. Он шестой ребенок в семье, она седьмая, встретились и поженились они на родине, где позже обзавелись шестью малышами. Остальных детей Арасель родила уже в России.

Также отмечается, что старшие дети пары уже ходят в школу и детский сад: дома говорят на испанском, а с друзьями — на русском.

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Ранее, в январе этого года, заместитель директора департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Елена Семенова сообщила, что число многодетных семей в России выросло почти на 250 тыс. за год. По ее словам, с 1 июля 2024 года на текущий момент в реестре многодетных семей числится более 2,6 млн.

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