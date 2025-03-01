Один человек ранен в результате обстрела ВСУ села в Брянской области
Один человек пострадал в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Ломаковка в Брянской области. Об этом 1 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Как уточнил губернатор, мирный житель получил осколочные ранения.
«Пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.
Ранее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле территории региона со стороны ВСУ три человека погибли и пятеро пострадали.