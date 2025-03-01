Протаранившего остановку в Петербурге водителя автобуса заключили под стражу

Водителя автобуса, который протаранил несколько автомобилей и остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, арестовали на два месяца. Об этом 1 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала Московского районного суда.

Мужчина пробудет под стражей до 27 апреля 2025 года. По словам водителя, в момент аварии он потерял сознание и не помнит, что происходило.

Мужчина добавил, что прошел медосвидетельствование, по результатам которого алкоголя в его крови не оказалось.

ДТП произошло 28 февраля на пересечении Варшавской улицы с Ленинским проспектом. Водитель автобуса № 147 не справился с управлением, наехал на прохожих на тротуаре, врезался в остановку и протаранил более семи автомобилей. В результате случившегося погибла женщина-пешеход.