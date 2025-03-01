Дзюба повторил рекорд Кержакова по количеству голов

Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба 1 марта повторил рекорд Александра Кержакова по количеству голов среди российских игроков, забив 233-й гол в карьере.

На 70-й минуте в гостевом матче 19-го тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил мяч в ворота «Нижнего Новгорода». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Дзюба начал футбольную карьеру в 2006 году в московском футбольном клубе «Спартак». Позже играл в «Зените», «Арсенале» и команде «Адана Демирспор». Кроме того, он участвовал в играх национальной сборной России по футболу. Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Контракт с «Акроном» Дзюба подписал в сентябре прошлого года. Отмечалось, что соглашение подписано до конца сезона-2024/25 года.