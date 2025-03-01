Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

Второй тур президентских выборов в Абхазии признали состоявшимся. Об этом в субботу, 1 марта, сообщил председатель Центризбиркома (ЦИК) республики Дмитрий Маршан.

Уточняется, что, по данным на 15:00 (местное время, совпадает с московским) проголосовали 43% — 62 842 человека, уточняет «Sputnik Абхазия» в Telegram.

Также глава Центризбиркома рассказал, что мониторинг выборов осуществляют около 120 международных наблюдателей из РФ, стран Европы и Латинской Америки.

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. В выборах участвуют два кандидата — Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. 152 избирательных участка открыты на всей территории Абхазии. Как и во время первого тура, жители республики активны.

Два избирательных участка снова открыты в Черкесске и Москве. Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжают в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать. Наблюдатели, которые работают на втором туре выборов 1 марта, рассказали, что процесс организован прозрачно.