СМИ указали на спонтанность конфликта Зеленского и Вэнса в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заранее не планировал вступать в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом. Об этом 1 марта передает телеканал NBC News.

«У Вэнса не было заранее определенной стратегии, чтобы противостоять Зеленскому так, как он это сделал. Вэнс счел необходимым ответить, поскольку обнаружил, что Зеленский ведет себя неоправданно провокационно», — говорится в материале.

По словам источника, предполагалось, что это будет «типичная двусторонняя встреча» и никто не ожидал, что Зеленский будет так себя вести.

«Я не думаю, что кто-то ожидал, что [Зеленский] придет туда и будет вести себя как такой капризный ребенок», — заявил анонимный источник, знакомый с ходом мыслей Вэнса перед встречей.

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», жизнями миллионов людей и не готов к урегулированию конфликта.

Присутствовавший на переговорах вице-премьер президента США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.