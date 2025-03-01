Суд в Екатеринбурге арестовал на 14 суток главреда «Вечерних ведомостей»

В Екатеринбурге Кировский районный суд арестовал главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова на 14 суток. Соответствующая информация была опубликована 1 марта на странице суда в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что журналист обвиняется в публичном демонстрировании символики экстремистской организации.

«Суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, признал В. Постникова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 14 суток», — говорится в заявлении.

В пресс-службе суда указали, что постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения копии акта.

Ранее, 10 января, в Москве суд оштрафовал россиянина Андрея Молева за нацистское приветствие в метро в Новый год. Уточняется, что мужчина публично демонстрировал нацистскую символику, сделав соответствующий жест и выкрикнув нацистское приветствие.