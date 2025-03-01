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Глава ФИФА сообщил об отсутствии просьб Трампа допустить сборную России на ЧМ-2026

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Фото: TASS/EPA/FABIO FRUSTACI
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Президент США Дональд Трамп не поднимал вопрос о возможном участии сборной России в чемпионате мира – 2026 в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 28 февраля сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью The Guardian.

«Нет, меня об этом не просили. Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы в игре участвовали все страны», — подчеркнул Инфантино.

Отмечается, что чемпионат мира запланирован на период с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

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Ранее, 25 декабря 2024 года, президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что сборная России по футболу в первой половине 2025 года может провести матчи с соперниками из Европы. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов тогда же рассказал «Известиям», что Федерация футбола Израиля выступает за допуск российских команд до международных соревнований.

В июне прошлого года года председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что у сборной России еще будет шанс вернуться на международные футбольные турниры. Он указал на то, что российские футболисты продолжают играть в европейских клубах.

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