СМИ сообщили о прибытии украинского правительства в Лондон

Вылетевший из США самолет правительства Украины приземлился в Лондоне. Об этом 1 марта сообщила украинская интернет-газета «Страна.ua».

Как уточнили в Telegram-канале издания со ссылкой на данные портала Flightaware, воздушное судно Airbus A319, на борту которого находится президент Украины Владимир Зеленский, должно было прибыть в Великобританию к полудню.

Самолет приземлился в аэропорту Лондона в 14:03 мск, дополняет «РИА Новости». Вылетел он с военной базы Эндрюс в 6:53 мск.

До этого украинский лидер был с визитом в США. В ходе встречи американского президента Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Трамп обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и не готов к урегулированию конфликта. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.