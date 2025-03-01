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Сотрудники ФБР вернули Трампу изъятые в 2022 году документы

Newsweek: ФБР вернуло Трампу изъятые у него в 2022 году документы
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Фото: REUTERS/Carl Court
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Федерально бюро расследований (ФБР) вернуло президенту США Дональду Трампу засекреченные документы, которые были изъяты в 2022 году при обыске его поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом 28 февраля сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на источники.

По данным издания, американский лидер «отпраздновал» событие.

«Президент Дональд Трамп праздновал в пятницу [28 февраля] после того, как ФБР вернуло коробки с секретными документами, которые были конфискованы во время рейда в Мар-а-Лаго в 2022 году», — говорится в публикации.

При этом в ФБР отклонили запрос журнала на комментарий.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, в свою очередь, заявил, что документы Трампа были изъяты при противоправных и незаконных рейдах.

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12 сентября 2022 года стало известно, что обыск у Трампа проводился в рамках расследования нарушения закона о шпионаже. 9 августа того же года ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска.

Кроме того, 2 сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, политик заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.

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