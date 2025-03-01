Министерство обороны России 1 марта опубликовало кадры работы группировки войск «Восток» в ходе освобождения населенных пунктов Бурлацкое и Скудное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Штурмовики 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток», продолжая продвижение в глубину обороны противника к северо-западу от Великой Новоселки, освободили от ВСУ село Бурлацкое», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что военнослужащие 5-й танковой бригады также освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Скудное.

Об освобождении российскими военными населенных пунктов Скудное и Бурлацкое в ДНР стало известно ранее в этот день. По данным Минобороны РФ, также было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двум бригадам теробороны в населенных пунктах Зеленый Гай, Поддубное, Искра ДНР и Январское в Днепропетровской области.