NYT узнала о возможном решении США прекратить обучение украинских военных

Перепалка в Белом доме между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским может спровоцировать прекращение обучения Соединенными Штатами украинских военных и пилотов. Об этом 28 февраля сообщила газета The New York Times (NYT).

«После пятничного зрелища в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент может принять решение прекратить даже косвенную поддержку, предоставляемую [со стороны] США, которая включает в себя другие виды военного финансирования, обмен разведданными, обучение украинских войск и пилотов», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, такое действие стало бы шокирующим предательством Украины и «похоронным звоном» по поддержке страны.

NYT уточняет, что после встречи сторон в Белом доме представитель американской администрации также заявил, что вся помощь США Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные при экс-президенте Джо Байдене, может быть отменена «в ближайшее время».

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», жизнями миллионов людей, и не готов к урегулированию конфликта.

Присутствовавший на переговорах вице-премьер президента США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.