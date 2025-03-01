Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью
Спорт
Глава ФИФА сообщил об отсутствии просьб Трампа допустить сборную России на ЧМ-2026
Спорт
«Аль-Наср» попросил о переносе матча из Ирана из-за опасений за жизнь Роналду
Мир
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Мир
Встреча Трампа и Зеленского закончилась крупным скандалом. Почему это важно
Мир
Сотрудники ФБР вернули Трампу изъятые в 2022 году документы
Мир
Захарова сравнила визит Зеленского в США со сказкой Андерсена
Мир
NYT узнала о возможном решении США прекратить обучение украинских военных
Общество
У переехавшей из Испании в РФ пары родился 14-й ребенок
Общество
Суд арестовал сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде водителя
Мир
Турция примет необходимые меры на фоне попытки Киева атаковать «Турецкий поток»
Мир
В МИД РФ назвали визит Зеленского в США провалом киевского режима
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Общество
В России для госслужбы по программе «Время героев» обучились 83 ветерана СВО
Происшествия
Один человек ранен в результате обстрела ВСУ села в Брянской области
Общество
На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
Общество
Протаранившего остановку в Петербурге водителя автобуса заключили под стражу

Украина предложила Франции производить оружие за счет замороженных активов РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти Украины предложили Франции производить оружие на доходы от замороженных активов России. Об этом 1 марта сообщило минобороны Украины в Telegram-канале.

Уточняется, что заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на встрече со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном предложил создать предприятия по производству оружия в соответствии с украинскими потребностями.

«Украина предложила Франции использовать доходы от замороженных активов РФ в пользу украинского ОПК (оборонно-промышленный комплекс. — Ред.)», — указано в заявлении украинского ведомства.

Ролевые игры: Европа меняет стратегию в украинском кризисе
Белый дом не оставляет выбора союзникам Киева

Ранее, 26 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США на данный момент не поставляют на Украину оборонную помощь. По его словам, Киеву хватит вооружений для ведения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025