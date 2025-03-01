Украина предложила Франции производить оружие за счет замороженных активов РФ

Власти Украины предложили Франции производить оружие на доходы от замороженных активов России. Об этом 1 марта сообщило минобороны Украины в Telegram-канале.

Уточняется, что заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на встрече со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном предложил создать предприятия по производству оружия в соответствии с украинскими потребностями.

«Украина предложила Франции использовать доходы от замороженных активов РФ в пользу украинского ОПК (оборонно-промышленный комплекс. — Ред.)», — указано в заявлении украинского ведомства.

Ранее, 26 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США на данный момент не поставляют на Украину оборонную помощь. По его словам, Киеву хватит вооружений для ведения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию украинского конфликта.