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В ЦБ заявили о решительном настрое привести инфляцию к 4%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центральный банк (ЦБ) России решительно настроен привести инфляцию к 4% и не изменяет свою денежно-кредитную политику. Об этом 1 марта сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на конференции Cbonds и Smart-lab.

«Всё, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности. Это то, что поручено нам обществом. И мы от этого ни на шаг не отходим. Какие бы ни были сильные встречные ветра», — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, ЦБ прогнозирует пик инфляции в РФ в апреле–мае этого года, затем она начнет снижаться.

Он также отметил, что есть возможность, что инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на этом уровне и дальше.

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Ранее, 27 февраля, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что текущий уровень ключевой ставки в 21% необходим для достижения целевого показателя инфляции в 4%. Она допустила, что сейчас в РФ происходит разворот факторов, влияющих на значение инфляции, — в частности, Банк России видит первые признаки охлаждения на рынке труда.

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