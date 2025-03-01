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Сийярто назвал позицию Трампа на встрече с Зеленским лучшим моментом за три года

Сийярто: позиция Трампа в споре с Зеленским — лучший момент за три года
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Фото: REUTERS/David Dee Delgado
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 1 марта назвал позицию президента США Дональда Трампа в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским лучшим моментом за три года.

«Позиция президента Дональда Трампа в пользу мира стала самым великолепным моментом за последние три года», — написал Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам главы венгерского МИДа, спор Зеленского с американским президентом показал, кто действительно хочет мира и «стоит на почве здравого смысла», а кто настроен продолжать конфликт любой ценой.

Сийярто выразил надежду на успешные переговоры России и США, отметив, что только соглашение между этими двумя странами поможет «вернуть мир» в Центральную Европу.

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В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», жизнями миллионов людей и не готов к урегулированию конфликта.

Присутствовавший на переговорах вице-премьер президента США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.

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