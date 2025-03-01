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ВСУ за сутки потеряли 220 боевиков на курском направлении

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили более 220 военнослужащих на курском направлении. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий», — указано в заявлении.

В ведомстве добавили, что российская армия также поразила семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и склад боеприпасов ВСУ.

Уточняется, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

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Ранее, 28 февраля, российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Освобождение населенного пункта от ВСУ осуществлялось силами подразделения группировки войск «Север».

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