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Путин отметил отвагу и мужество бойцов 6-й парашютно-десантной роты

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы 6-й парашютно-десантной роты, которые 25 лет назад приняли неравный бой с террористами, проявили отвагу и мужество. Соответствующая телеграмма в субботу, 1 марта, была опубликована на сайте Кремля.

«Солдаты и офицеры легендарной роты служили Отечеству в сложное, драматичное время, когда международный терроризм развязал против нас преступную, несправедливую войну», — говорится в тексте послания.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что тогда речь шла о судьбе страны, ее независимости и территориальной целостности. Десантники воспрепятствовали бандитам, встав на защиту Родины, несмотря на превосходство живой силы врага. Так, герои выполнили свой долг с честью, не жалея своих жизней.

Как указал президент РФ, отвага и мужество бойцов навечно останутся в героической летописи Родины, в памяти близких, товарищей, однополчан и друзей, в сердцах граждан.

Также Путин добавил, что традиции бескорыстного служения Отчизне, заложенные предками, в настоящее время достойно продолжают российские бойцы в ходе специальной военной операции (СВО), защищая независимость и суверенитет страны.

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Позже в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин позвонил матери командира батальона псковских десантников Марка Евтюхина Лидии — она потеряла своего сына в результате боя. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что женщина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, и занимается координацией помощи.

В ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием Марка Евтюхина вступили в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. Тяжелый бой длился более 15 часов.

В критический момент Евтюхин и капитан Виктор Романов вызвали огонь артиллерии на себя. В неравном бою погибли 84 военнослужащих 6-й роты. Марку Евтюхину посмертно было присвоено звание Героя России.

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