WSJ узнала о поручении Трампа изучить возможность прекращения помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп после перепалки со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме поручил сотрудникам нацбезопасности проверить возможность временно или на постоянной основе прекратить военную помощь Украине. Об этом 28 февраля сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«Вскоре после спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине», — говорится в публикации.

В издании уточнили, что пока Трамп намерен ждать последующих действий со стороны Зеленского.

Ранее в этот же день президент Чехии Петр Павел поддержал Украину после перепалки главы киевского режима Трампа на переговорах в Белом доме. Он добавил, что европейским странам необходимо активизироваться для помощи Киеву.

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. Позже стало известно, что Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.