Реклама
Прямой эфир
Мир
Владимир Делба назначен исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии
Мир
Лукашенко поручил правительству Белоруссии остановить отток людей из регионов
Общество
Суд приговорил к восьми годам колонии экс-чиновника Росавиации Павлюка
Общество
Минтранс РФ ожидает введения круглогодичной льготы на ж/д билеты для детей
Политика
Премьер-министр Мьянмы прибыл в Москву с официальным визитом
Спорт
Футболист «Зенита» Сантос вошел в расширенный состав сборной России
Общество
Синоптик спрогнозировала температуру выше климатической нормы в РФ в марте
Мир
Число погибших в результате наезда авто на толпу в Мангейме увеличилось до двух
Общество
Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы
Общество
Путин отметил госнаградами многодетные семьи из пяти регионов
Авто
Kia продлила срок регистрации товарных знаков в России
Мир
СМИ сообщили о блокировке Венгрией проекта ЕС по военной помощи Киеву
Пресс-релизы
В Москве откроется международная выставка образовательных инноваций
Общество
Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям
Мир
СМИ заявили о росте цен оборонных акций Европы на фоне планов ФРГ увеличить расходы
Наука и техника
Алиханов анонсировал первые полеты импортозамещенных МС-21 в 2025 году
Общество
Умер композитор Адриан Корчинский в возрасте 65 лет

WSJ узнала о поручении Трампа изучить возможность прекращения помощи Киеву

WSJ: Трамп приказал рассмотреть прекращение военной помощи Украине
0
EN
Фото: Global Look Press
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп после перепалки со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме поручил сотрудникам нацбезопасности проверить возможность временно или на постоянной основе прекратить военную помощь Украине. Об этом 28 февраля сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«Вскоре после спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине», — говорится в публикации.

В издании уточнили, что пока Трамп намерен ждать последующих действий со стороны Зеленского.

Сыграл в дурака: США сокращают поддержку Украины после скандала в Белом доме
Как еще перепалка Зеленского с Трампом отразится на процессе украинского урегулирования

Ранее в этот же день президент Чехии Петр Павел поддержал Украину после перепалки главы киевского режима Трампа на переговорах в Белом доме. Он добавил, что европейским странам необходимо активизироваться для помощи Киеву.

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. Позже стало известно, что Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025