В США назвали разумной позицию России на переговорах в Эр-Рияде

В Белом доме назвали позицию России разумной после переговоров в Эр-Рияде по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом 28 февраля сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ожидалось, что Москва выступит с максималистскими требованиями, однако этого не произошло.

«Чиновники [президента США Дональда] Трампа были обеспокоены тем, что россияне выдвинут требования по типу «все или ничего» в ходе недавней встречи в Эр-Рияде, но они не сделали этого», — отмечается в материале.

При этом авторы статьи добавили, что именно Украина выступает с максималистскими требованиями.

Ранее, 24 февраля, Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что первые контакты с американской администрацией вселяют надежду. Он уточнил, что есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений.