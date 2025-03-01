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Песков оценил состояние Зеленского

Песков отметил, что визуально Зеленский выглядит не очень
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал состояние украинского президента Владимира Зеленского внешне не очень хорошим.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — заявил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, не чувствует ли Зеленский себя загнанным в угол. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

Отмечается, что комментарий был записан еще 26 февраля, до перепалки Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

Сыграл в дурака: США сокращают поддержку Украины после скандала в Белом доме
Как еще перепалка Зеленского с Трампом отразится на процессе украинского урегулирования

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. Присутствовавший на переговорах вице-премьер президента США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, призвал украинского лидера извиниться за то, что он сам для себя превратил встречу в фиаско. Он отметил, что Зеленский на самом деле не желает мирного урегулирования конфликта. По его словам, у главы киевского режима не было необходимости идти в Белый дом и проявлять враждебность.

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