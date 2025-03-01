YouTube по-прежнему недоступен в России

Специалисты Центра мониторинга и управления сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору, проверили доступ к YouTube на территории РФ, сообщили 1 марта в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в этот день появились сообщения в СМИ, что у некоторых пользователей заработал YouTube на территории России.

«ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России не доступен», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Российские пользователи 1 августа зафиксировали сбой в работе YouTube — одного из самых популярных видеохостингов в мире.

Ранее, 19 декабря 2024 года, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» подчеркнул, что видеохостинг YouTube и корпорация Google не должны «злоупотреблять Сетью» и обязаны соблюдать законодательство РФ. Глава государства обратил внимание, что люди часто начинают искать на видеохостинге контент на тему культуры или музыку, а поисковая система предлагает им то, что является пропагандой и не имеет отношения к запросу.