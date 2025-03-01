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В Якутии после отравления в реабилитационном центре возбудили уголовное дело

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Фото: t.me/susksakha
dzen
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В Якутии по факту отравления 80 человек в реабилитационном центре Якутска возбудили уголовное дело. Об этом в субботу, 1 марта, сообщило следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«В настоящее время трое взрослых лиц находятся в инфекционном отделении больницы со средней степенью тяжести заболевания, остальные случаи протекают в легкой форме, пациентам оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящее время ведется следствие.

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Накануне, 28 февраля, источник известий сообщил, что в Якутске 75 человек, в том числе 24 ребенка, заболели острой кишечной инфекцией (ОКИ) в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Уточнялось, что на данный момент проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

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