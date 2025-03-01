На компенсацию предприятиям Белгородской области выделят еще 3 млрд рублей

Правительство дополнительно выделит еще 3 млрд рублей на компенсацию ущерба пострадавшим предприятиям Белгородской области. Соответствующая информация была опубликована в субботу, 1 марта, на сайте правительства.

«Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Белгородской области, пострадавшие из-за обстрелов со стороны Украины, а также в ходе проведения контртеррористической операции, получат финансовую помощь», — говорится в публикации.

Уточняется, что соответствующий документ уже подписан. Денежные средства в размере 3 млрд рублей возьмут из резервного фонда правительства.

Ранее, 10 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в текущем году правительство выделит дополнительное финансирование на поддержку бизнеса в Курской, Белгородской и Брянской областях в размере 800 млн рублей.