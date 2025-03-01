Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны России.

«Около 10:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в этот день силы ПВО ликвидировали в течение ночи 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточняется, что 21 дрон был сбит в небе над Тверской областью, 11 — над Республикой Крым, пять БПЛА — над Брянской областью, по три — над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два — над Смоленской и Липецкой областями и еще один — над Курской областью.