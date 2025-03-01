Локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов при столкновении с грузовиком в Казахстане
В Казахстане в Атырауской области произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем. Об этом в субботу, 1 марта, сообщила газета «Железнодорожник Казахстана».
«С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов», — говорится в публикации.
Уточняется, что при происшествии пострадали три человека — машинист, его помощник и дублер. Они были направлены в городскую больницу.
По данным газеты, столкновение произошло по вине водителя грузовика.
11 февраля в Гамбурге – Реннебурге Германии в районе железнодорожного переезда на улице Реллер произошло столкновение грузовика с поездом, в результате которого погиб один человек и пострадали 25 человек.