В Краснодаре в результате ДТП три человека погибли и один пострадал
В Краснодаре в результате столкновения трех автомобилей водитель и два пассажира погибли, еще один человек пострадал. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, водитель иномарки «Киа-Сид» проехал на красный сигнал светофора, в результате столкнувшись с машиной «Джили», которая следовала в этом же направлении.
Отмечается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, а также и личности погибших.
Ранее в этот день в Марий Эл четыре человека пострадали при столкновении иномарок на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск. Отмечается, что пострадавший водитель и три пассажира иномарки были доставлены в медицинское учреждение.