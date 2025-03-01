В Марий Эл четыре человека пострадали при столкновении иномарок
В Марий Эл четыре человека пострадали при столкновении иномарок на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.
«Около 01:00 на 84 км автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» произошло столкновение автомашины Chevrolet Aveo и автобуса Peugeot», — говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавший водитель и три пассажира иномарки были доставлены в медицинское учреждение.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции для установления причин произошедшего.
Ранее в этот день в Омске три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с двумя легковыми автомобилями. Уточняется, что пострадали два пассажира общественного транспорта и водитель одной из машин.