Украинский пленный рассказал о предложении ТЦК дать отсрочку за $10 тыс.

Украинский военнопленный Николай Злепко рассказал, что полгода избегал мобилизации, пока не был пойман сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), после чего ему предложили отстрочить призыв за $10 тыс. Видео 1 марта распространило Минобороны РФ.

«Шел на работу в октябре месяце. Сзади из-за угла подъехала машина ТЦК. Поинтересовались фамилией именем отчеством, пробили по базе данных, говорят, что я уклонист. <…> Мне говорят, поехали в военкомат, просто формально распишешься и всё. Так я под этим предлогом сел в автомобиль, меня привезли в военкомат и больше оттуда не выпускали», — поделился Злепко.

Мужчина сообщил, что в ТЦК ему предложили отсрочку от службы стоимостью $10 тыс. Злепко от такой возможности отказался. Он пояснил, что на Украине насильно мобилизуют только простой народ, а не состоятельных людей, у которых есть такие деньги.

Кроме того, Злепко рассказал, что после был направлен в учебную часть в Черниговской области, где якобы проходил подготовку.

«Никто там ничему не обучал», — подчеркнул украинский военнопленный.

Мужчина порекомендовал боевикам ВСУ сдаться, как и он, чтобы остаться в живых. Он отметил, что к нему в плену относятся доброжелательно: оказывают медицинскую помощь, кормят, поят и даже дают покурить.

Накануне, 28 февраля, Минобороны опубликовано кадры с украинским военнопленным Сергеем Баранюком, который рассказал о том, что на Украине мобилизовали человека со злокачественной опухолью. По его словам, принуждают к мобилизации всех, даже тех, кто не может выполнять боевые задачи.