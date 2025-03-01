Ничушкин забил первый гол в НХЛ в 2025 году и помог «Колорадо» обыграть «Миннесоту»

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла 1 марта на стадионе «Болл-Арена» в США и завершилась со счетом 5:2.

Российский нападающий Валерий Ничушкин забил первый гол в НХЛ в 2025 году после травмы на 14-й минуте матча.

В составе «Колорадо» шайбами отличились Валерий Ничушкин, Джонатан Друен, Джек Друри и Росс Колтон, который оформил дубль в матче. У команды противника шайбы забросили Матс Цуккарелло и Винни Хиностроза.

29 января «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ со счетом 5:2. Российский вратарь клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин сделал 30 сейвов. Важную шайбу в игре смог забить защитник Александр Романов, который забросил четвертый гол на 58-й минуте.