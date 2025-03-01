Бойцы Росгвардии ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие 116-й бригады Росгвардии обнаружили и ликвидировали группу разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе воздушной разведки на предмет обнаружения живой силы и техники ВСУ бойцы 116-й бригады Росгвардии зафиксировали идущий на посадку вражеский дрон-разведчик в одном из заброшенных населенных пунктов Харьковской области», — говорится в публикации.

После оператор беспилотников (БПЛА) Росгвардии преследовал вражеский дрон до точки посадки.

Данные о местоположении разведгруппы ВСУ были переданы артиллерии бригады, которая, в свою очередь, уничтожила живую силу противника точным попаданием из гаубицы Д-30.

25 февраля сообщалось, что военнослужащие Росгвардии уничтожили станцию спутниковой связи Starlink ВСУ в Харьковской области. Указывается, что противник использовал станцию для обеспечения коммуникации между подразделениями. Терминал Starlink был обнаружен при проведении воздушной разведки в лесополосе вблизи Харьковской области.