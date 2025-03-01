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В Омске три человека пострадали при столкновении автобуса с двумя легковушками

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Фото: МЧС России
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В Омске три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с двумя легковыми автомобилями. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

«В Омске произошло столкновение пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей на пересечении улиц Лукашевича и Комарова», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что в автобусе находились 20 пассажиров. Уточняется, что пострадали два пассажира общественного транспорта и водитель одной из машин.

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Накануне в Санкт-Петербурге автобус столкнулся с семью автомобилями и насмерть сбил женщину на тротуаре на Варшавской улице. По данным прокуратуры Московского района по городу, автобус наехал на остановку.

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