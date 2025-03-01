В Омске три человека пострадали при столкновении автобуса с двумя легковушками
В Омске три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с двумя легковыми автомобилями. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
«В Омске произошло столкновение пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей на пересечении улиц Лукашевича и Комарова», — говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что в автобусе находились 20 пассажиров. Уточняется, что пострадали два пассажира общественного транспорта и водитель одной из машин.
Накануне в Санкт-Петербурге автобус столкнулся с семью автомобилями и насмерть сбил женщину на тротуаре на Варшавской улице. По данным прокуратуры Московского района по городу, автобус наехал на остановку.